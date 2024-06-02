proseverse シャーリングパフスリーブペプラムブラウス

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二度ほど着用しました。汚れやほつれ等はありません。ホームクリーニング済みです。パフスリーブが女性らしい印象で、お腹・ヒップ周りをしっかりと隠してくれます！胸下の切替で後ろ姿もスタイルよく魅せてくれます！★★即購入可能です。圧縮やコンパクトにしての発送となりますので、シワや折り目がついてしまうことがあります。また、used品になりますので、ご了承のうえご購入お願い致します。その他質問ございましたら、いつでもお問い合わせください。#proseverse#プロズヴェール#パススリーブ#ペプラムブラウス