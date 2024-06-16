ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルクリンクルブラウス

今年購入、3回ほど使用しました。JOURNALSTANDARDrelumeコットンボイルクリンクルスモックショルダーブラウス【2023SS】JOURNALSTANDARDrelume◆大人気コットンボイルクリンクルシリーズから、夏とっておきブラウスが登場！柔らかく、風合いの良いコットンボイル素材にしわ加工を施し軽やかな表情が魅力的な１枚。肩に入ったスモッキング刺繍がポイントとなり、ギャザーでふんだんにボリュームを出して大人フェミニンな印象に。カジュアルにデニム合わせで着るのもおすすめ◎ご自宅でお洗濯可能なのでケアしやすいのも嬉しいポイントです。#ベイクルーズ#ジャーナルスタンダード#イエナ#スピックアンドスパン#グローバルワーク#フレームワーク#スローブイエナ



追加》コットンボイルクリンクルフリルギャザーブラウス（シャツ ...



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コットンボイルクリンクルスモックショルダーブラウス（シャツ ...



JOURNAL STANDARD relume（ジャーナルスタンダード レリューム）の ...



追加2》コットンボイルクリンクルティアード2wayブラウス◇（シャツ ...



コットンボイルクリンクルシャーリングブラウス◇（シャツ／ブラウス ...



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