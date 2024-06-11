レースアップリブTシャツ

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◇キャメル後ろレースのピタッとしすぎないリブTシャツ。首元の開きが綺麗で、パンツやスカート、キャミワンピースやサロンペットのインナーに入れても可愛いです。秋にはジャケットを上から羽織る事できます。数年前に購入し、3回の着用あり。スローブイエナ スピックアンドスパン フレームワークシンゾーン クラネ ユナイテッドアローズ