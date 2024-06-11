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ANAYI アナイ ドット柄 フリル袖 シースルー ブラウス タッセル トップス
商品番号 E11073273778
商品名

ANAYI アナイ ドット柄 フリル袖 シースルー ブラウス タッセル トップス
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8／22値下げしました☆着回しもしやすくデイリー使いにもオススメです(*^^*)透け感と袖のフリル感が上品な一枚です。定価:19800円■サイズ38約着丈57、身幅47.5、袖丈38cm■素材ポリエステル100%(日本製)シースルー素材(透け感あり)■デザイン黒×ベージュドットフリル袖、後ろボタン両サイドスリットあり■シーズン春〜秋■その他付属品無し■梱包リサイクル材を使用コンパクトに畳んで梱包いたします。中古品ですのでご理解いただける方のみ購入お願いします(。ᵕᴗᵕ。)
http://narcologia.ru/goods/troupe456011.html
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