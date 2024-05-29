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商品詳細
L’ESTROSEレストローズキャミソール Mサイズ綿100%(気持ちの良い厚めの綿糸)刺繍部分も綿糸！柄・デザイン···花柄カラー···ホワイトカップ···カップなし季節感···夏美品ですが、使用済みの中古です。気にならない方。レア商品です！洗濯機にはおしゃれ着を入れる袋に入れて洗う事をお勧めします。※下に無地のボディーフィットしたキャミソールやシャツを重ね着してもオシャレ#キャミソール#タンクトップ#ノースリーブ#夏#オシャレ
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美品】L'EST ROSE レストローズ｜レースワンピース ※匿名配送 ...
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