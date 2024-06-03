To★b.by agnes b.　デニム フリル シャツ アニエスベー

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●サイズ：タグ表記36サイズ身幅39着丈前56後60●素材：綿100%●状態：数回着用しましたが目立った汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。●その他、注意事項：本体価格14000円+税自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※トラブル回避の為、コメント対応中でも購入して頂いた方を優先いたしますのでご了承ください。※写真を撮った条件で色味は違って見える事、色合いはご覧になる機種によって、微妙に違って見える場合がございます。※平置きの寸法です。素人寸法ですので、多少の誤差はご容赦ください。※検品にも細心の注意をはらいますが、見落としがある場合がございます。※即購入OKagnesb.デニムフリルシャツアニエスベーアニエスベーサンライズトゥービーバイアニエスベー