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ロリステッラ レザー２wayバック
商品番号 J48727337011
商品名

ロリステッラ レザー２wayバック
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品になります。状態はいい方かと思いますが素人目線ですので見落とし等ある場合がありますのでご理解頂ける方の購入をお待ちしております。size下横幅２８＊上横幅２３＊高さ２０＊マチ１３中央ファスナーポケットあります。フリーポケット2ヶ所ファスナー付きポケット１ヶ所あります。お色はトープおしゃれお品です。いかがでしょうか？神経質な方の購入はご遠慮ください。
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