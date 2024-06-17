【MaxMara】ウィークエンドマックスマーラ リバーシブルジャケット

☆ご覧いただき誠にありがとうございます。プロフィールに必ずお目通しをお願いいたします。内容をご了解の上、ご購入をお願いいたします。使用回数、購入時期などはお答えいたしかねますので、予めご了承ください☆【商品説明】WEEKENDMaxMaraのポリエステル製ジャケットです。ブラック×ギンガムチェックのリバーシブルタイプです。ポリエステル素材ですので、多少の雨は弾くかと思います。防寒にもなると思いますので、これからの時期、長く大活躍すること間違いなしです♪ これからも快適にお召いただける良い状態です。【商品寸法】肩幅 40cm袖丈 61cm身幅 48cm着丈 54cm※寸法は平置き実寸となります。素人の採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。※他にもフォーマルスーツ等を出品しています。#LaCasaのフォーマル【ご注意】※こちらは中古品です。新品同様を求める方や神経質な方はご購入をお控えくださいませ。※商品はコンパクトにたたんで発送致しますので、折りジワが発生する可能性がありますが、その点はあらかじめご了承の上、ご購入くださいませ。#マックスマーラ #バーバリー #クレストブリッジ #ラルフローレン #IENA#アンタイトル #インディヴィ#ロペ#アダムエロペ#エディフィス #通勤 #オフィス#秋 #冬着丈...ショートカラー...ブラック



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