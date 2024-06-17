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【MaxMara】ウィークエンドマックスマーラ リバーシブルジャケット
商品番号 S57357155928
商品名

【MaxMara】ウィークエンドマックスマーラ リバーシブルジャケット
ブランド名 ウイークエンドマックスマーラ
特別価格 税込 3,531 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただき誠にありがとうございます。プロフィールに必ずお目通しをお願いいたします。内容をご了解の上、ご購入をお願いいたします。使用回数、購入時期などはお答えいたしかねますので、予めご了承ください☆【商品説明】WEEKENDMaxMaraのポリエステル製ジャケットです。ブラック×ギンガムチェックのリバーシブルタイプです。ポリエステル素材ですので、多少の雨は弾くかと思います。防寒にもなると思いますので、これからの時期、長く大活躍すること間違いなしです♪　これからも快適にお召いただける良い状態です。【商品寸法】肩幅　40cm袖丈　61cm身幅　48cm着丈　54cm※寸法は平置き実寸となります。素人の採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。※他にもフォーマルスーツ等を出品しています。#LaCasaのフォーマル【ご注意】※こちらは中古品です。新品同様を求める方や神経質な方はご購入をお控えくださいませ。※商品はコンパクトにたたんで発送致しますので、折りジワが発生する可能性がありますが、その点はあらかじめご了承の上、ご購入くださいませ。#マックスマーラ　#バーバリー　#クレストブリッジ　#ラルフローレン　#IENA#アンタイトル　#インディヴィ#ロペ#アダムエロペ#エディフィス　#通勤　#オフィス#秋　#冬着丈...ショートカラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/conception301657.html
http://narcologia.ru/goods/cotton15261.html
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