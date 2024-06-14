

メキシコオパールネックレス - CAHiER



天然 メキシコオパール ファイアオパール K18 ネックレス



天然メキシコオパールのネックレス【プラチナ】 | フリマアプリ ラクマ



天然ブラックオパール14kgfネックレス1.18ct LightningRidge産原石から ...



ウォーターオパールネックレス - CAHiER



K18☆天然ブラックオパールネックレス☆Lightning Ridge産原石から磨い ...



ウォーターオパールネックレス - CAHiER



天然ブラックオパールネックレス LightningRidge産原石から磨いた１点もの！



K18 天然 ブラックオパール ダイヤモンド ネックレス | ma chérie de ...



K10☆天然ブラックオパールネックレス☆オーストラリア産原石から磨い ...



天然 メキシコオパール ファイアオパール K18 ネックレス



K18☆天然ブラックオパールネックレス☆オーストラリアLightning Ridge産原石から磨いた１点もの！



ファイヤーオパールネックレス - CAHiER



天然メキシコオパール.ネックレス 新素材新作 www.coopetarrazu.com



メキシコオパール＆メキシコウォーターオパール 13.11ct ダイヤモンド ...

天然メキシコオパールのネックレスです。中古品ですが、目立った傷や汚れはありません。当店で洗浄、仕上げ直し済み（磨いてます）の商品になります。メイン石にメキシコオパール、脇石にダイヤモンドが使用されています。鑑別の結果、どちらも天然石となっています。（※石には天然のインクルージョン等があります※）刻印は、本体にPt900・11024、引き輪プレートにPt900の刻印があります。長さは約40.5cmで、重さは石込みで約5.1gです。宝石鑑別書とケースが付属します。質問などがございましたら、お気軽にコメントしてください！★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★この他にも、商品を出品しています！よろしければ、そちらも御覧ください！こちらのリンクから検索できます→#ウイルのジュエリー★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★《商品詳細》【商品名】：天然メキシコオパールのネックレス【素材】：天然メキシコオパール・天然ダイヤモンド・プラチナ【刻印】：本体 Pt900・11024 引き輪プレート Pt900【長さ】：約40.5cm【重量（グラム）】：約5.1g【付属品】：宝石鑑別書・ケース【商品の状態】：中古品ですが、目立った傷や汚れはありません （洗浄・仕上げ直し済み）#レディース#アクセサリー#ネックレス#オパール#天然オパール#メキシコオパール#オパールネックレス#天然オパールネックレス#メキシコオパールネックレス#ダイヤモンド#天然ダイヤモンド#ダイヤモンドネックレス#天然ダイヤモンド#プラチナ#プラチナネックレス#人気ジュエリー#オススメジュエリー