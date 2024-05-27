＼♡／大きいサイズ3L-4L❤️結婚式❤️入学式❤️卒業に！

★3L♡4Lの私でもかなりゆったり着れました˚✧₊上だけ購入しました！下は花柄などのスカートと合わせても可愛いです(ˊᵕˋ)♡.°⑅夜のお仕事や行事ごとにも❤️神経質な方は購入ご遠慮下さい！！



【入学式・卒業式・フォーマル】＜Callarus＞レースブラウステーパードパンツスーツ3点セット（コサージュ付）（デザインジャケット＋ブラウス＋パンツ）＜大きいサイズ有＞



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入学式卒業式に！アクセ付シフォンタックブラウス（選べる！半袖／７分袖）



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