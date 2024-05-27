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＼♡／大きいサイズ3L-4L❤️結婚式❤️入学式❤️卒業に！
商品番号 K88173714792
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＼♡／大きいサイズ3L-4L❤️結婚式❤️入学式❤️卒業に！
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

★3L♡4Lの私でもかなりゆったり着れました˚✧₊上だけ購入しました！下は花柄などのスカートと合わせても可愛いです(ˊᵕˋ)♡.°⑅夜のお仕事や行事ごとにも❤️神経質な方は購入ご遠慮下さい！！
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