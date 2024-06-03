ラウンドジップ　【長財布】

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商品詳細
商品名 イブサンローラン カラー···ブラック財布形···長財布カラー···ブラック 金ロゴ柄・デザイン···その他財布形···長財布仕様 札入れ 2小銭入れ 1カード入れ 12サイズタテ 10cmヨコ 19cmマチ 2cm多少の傷有り。中古品【送料込み】素材···本革
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