【未使用】ラコステ　LACOSTE トートバッグ　ワニロゴ　ポケット9個

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☆☆☆ご覧いただきありがとうございます♪キャンパス地♪ショルダー、長さ調節可能♪フロントポケット、両サイドはマグネットなので簡単開閉、ブランドロゴ刻印あり♪ポケットが9個！フロント3個、両サイド2個、バック1個、内側3個内側にペンを3本刺せる仕様♪パスケース、カギ等を装備できるナスカン付（写真１０枚目）♪通勤、通学、ちょっとした旅行に便利◾️ブランド名ラコステ LACOSTE◾️サイズタテ約３６cmヨコ約３３cmマチ約１２cmポケットの数:９(外側６/内側３) ◾️状態未使用ですがタグはありません。自宅保管のため、ご理解いただける方よろしくお願い致します。発送の際、丁寧に梱包させていただきますが、おりジワが生じると思われます。ご了承ください。★★★フォローしていただけましたら、10%割引します！ご購入前にコメントでお知らせ下さい。ご購入後の値引きはできません。ご注意下さい。★安心の匿名発送 ２４時間以内の発送を心がけております。