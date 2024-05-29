peco club ドルフィン　ハードウォッシュ　Ｔシャツ　ブルー

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商品詳細
pecoclubdolphinhardwashT-shirtblue素人目ですが目立った汚れ、ほつれはありません。色味は写真で撮ったもののほうが近いです。ヴィンテージ感がありとても可愛いです。着用の機会が減った為出品します。カラー···ブルー袖丈···半袖#pecoclub#ペコクラブ#Ｔシャツ#レトロ#刺繍
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http://narcologia.ru/goods/injure631967.html
http://narcologia.ru/goods/conception744757.html
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