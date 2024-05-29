【未使用】MAX\u0026Co.★前後Vカット XL ゼブラ サマーニット イタリア製

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ご覧くださいましてありがとうございます(^^)迅速発送・送料無料・即購入OKフォロー割・まとめ割大歓迎⭐️✅ブランドMAX\u0026Co.マックスアンドコー✅詳細情報上質でラグジュアリー感のある総柄にゼブラ柄が◯一枚でもジャケットのインナーでも様になる！前後Vカットがポイントの大人カッコいいサマーセーターです！きっと気に入っていただける逸品です☆こちら人気ブランド商品となりますので、早々の売り切れが予想されます、気になる方はお早目にどうぞ(^^)・新品未使用品です。✅素材82%ビスコース18%ポリエステル✅カラー白黒ホワイトブラック✅サイズXLサイズ平置き採寸です。肩幅 36cm身幅44cm袖丈21cm着丈60cm※お値下げ等のご要望に関しましてもなるべくお応えしたいと思っています。お気軽にコメント下さい(^^)※１点２点３点とまとめていただきましたら、どんどん割引いたします。コメントにてお知らせくださいませ。※フォローしていただけましたら、気持ち程度ですが割引きさせていただきます。コメント欄よりお知らせください。※商品に問題があった場合、評価後ですと返品等対応できませんので、コメント欄よりお知らせいただけますようお願いいたします✋レディース中心に 新品・中古アパレル大量出品中！ よろしければご覧下さい。 ↓↓↓ #RiZセレクト※他の出品者様へのお願いこちらの商品説明・写真の一部盗用（コピペ使用）はおやめください。#未使用#RiZセレクト#新品#匿名配送