新品　ナラカミーチェ　フリルシャツ

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百貨店で購入致しましたナラカミーチェの襟元フリル、後ろ襟ギャザー、袖口フリルのシャツになります。ナラカミーチェのシャツが好きで購入したのですが、サイズアウトの為出品致します。タグはございませんが、未着用のお品です。サイズ S着丈 約58cm身幅 約46cm折り畳んでの発送となります。