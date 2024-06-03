A.P.C. アーペーセー ロゴ刺繍クルーネック 半袖 Tシャツ 男女兼用 S

a.p.c刺繍パターン綿100%通常サイズTシャツ男性と女性のカップルシャツユニセックスで着ていただけます。【S】肩幅64cmバスト124cm着丈73cm袖丈20.5cm【M】肩幅66cmバスト128cm着丈75cm袖丈21cm【L】肩幅68cmバスト132cm着丈77cm袖丈21.5cm※平置きサイズですので、多少の誤差はご了承ください。※付属品：専用袋/タグ*色:ホワイト※柄・デザイン：刺繍柄（ロゴ等）サイズ、価格交渉などお気軽にお問い合わせください。考えてみてください。急いで勝ってください。



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