エディーバウワー　白タグ　コーデュロイシャツ

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90~20s古着屋で購入いたしました。レディース仕様ですが、サイズがかなり大きい為、女性はシャツワンピ、男性はオーバーサイズのシャツとして着用できます。これからの季節に是非。古着慣れしている方、ご購入をお願いいたします。vintageヴィンテージ 古着 90s80s70sLLBeanエルエルビーンEddieBauerエディバウアーRalphLaurenラルフローレンBrooksBrothersブルックスブラザーズGapギャップLANDS'ENDランズエンドJCREWジェイクルーpatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビア LACOSTEラコステ FREDPERRYフレッドペリー NIKEナイキ Championチャンピオン