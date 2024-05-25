▶︎janji カットソー

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◉送料無料 ◉匿名配送 ◉スピード発送◉即購入可 ◉同梱お値下げjanjiジャンジ Tシャツ数年前に原宿店で購入しました。すごく人気だったのでかなりレアだと思います。ビジュー付き。元々かすれたようなタイダイのような生地です。赤西仁 城田純未使用ですが暫くクローゼットにて保管しておりましたのでシワ、ハンガー跡等ご了承下さい。おまとめ買いでお値下げさせて頂きます。自宅保管品にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します(^o^)