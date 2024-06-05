シップスships 幾何学柄タイ付きブラウス　日本製

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グレー系サイズ表示なし肩幅 38cm身幅 52cm着丈 55cm袖丈 54cm採寸の誤差はお許しください。Mサイズ相当です。ポリエステル100%日本製ビジネスシーンにも対応できるブラウスとして定番となっているスカーフタイブラウス。単品でもジャケットインにも取り入れやすい、レトロでトラッド感のある柄で、大人にも取り入れやすいです。軽くてなめらかな素材を使用し、上品な雰囲気です。袖口はゴムでとまる仕様です。落ちついたカラーですが、シンプルなジャケットに合わせるだけで素敵なコーディネートになります。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···リボン/ボウタイ、バルーン/ボリューム袖素材···その他