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ワッペンデザイン クロップド丈 ポロシャツ
商品番号 J98918889169
商品名

ワッペンデザイン クロップド丈 ポロシャツ
ブランド名 ムーアムーア
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏現在は完売中アイテムです。今流行りのミニ丈で、シンプルなデザインがとてもかわいいです。今年もまだまだ暑いため活用頂けるかと思います。また春先暖かくなってからも着用頂けるくらいしっかりとした生地です。タグは切っていますが新品未使用です。
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