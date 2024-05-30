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【新品】LOUNIE 刺繍ブラウス 40
商品番号 X50895467831
商品名

【新品】LOUNIE 刺繍ブラウス 40
ブランド名 ルーニィ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUNIEのステキで上品なブラウスです2021年の春頃に購入し、クローゼットに保管していました襟や袖口、前立の刺繍部分がオーガンジーの生地で切り替えていてとても贅沢で、裾の飾りがかわいいですデニムと合わせてもいいですね価格19800円サイズ40着丈58.5㎝身幅47㎝マシンウォッシャブルで、ネットに入れて洗濯機で洗えますカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/reproduce272455.html
http://narcologia.ru/goods/injure970367.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle102925.html

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