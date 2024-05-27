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イキリンコex sar psa10
商品番号 B16339955873
商品名

イキリンコex sar psa10
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イキリンコexsarPSA10です。クリスタルパックに入れてあります。自分でPSAに出したもので、PSAのサイトで証明番号をいれると画像も確認できます。注意点として、PSA10＝完美品ではありませんので、ご理解の上購入ください。僅かな傷等があってもPSA10の基準内である場合はPSA10となります。ケースも傷を付けないように慎重に取り扱っていますが、返送時点でケースに僅かな傷や汚れ等がある場合がありますので、神経質な方はご遠慮ください。販売しているのは「PSA10を取得した商品」であることをご理解いただき、PSA10以上を求められる方は購入をお控えください。いずれも写真やpsaのスキャン画像等で状態確認をされて納得いただいた上、購入ください。気になる点がある方、事前にコメントで確認をお願いします。
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