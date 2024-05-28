NEWS EXPO ペンライト アクスタ入り　2本セット

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NEWS（NEWSEXPO）ペンライト 2本アクリルスタンド（集合B）(集合A)各1枚銀テープ 2本NEWSpace20th記念ポップアップストア限定ショッパー小(33.5cm×22cm×6.5cm)1枚 ペンライトは横浜公演で1度使用しました。アクスタはペンライトの中に入れたまま発送致します。ペンライトの電池も入った状態です。NEWSpaceショッパーは軽く折り曲げて発送致しますのでご了承ください。宅急便コンパクトで発送予定です。中古品である事をご理解いただきご購入をお願いいたします。#NEWS#小山慶一郎#加藤シゲアキ#増田貴久#NEWSEXPOグッズ種類···ペンライト・アクリルスタンド(アクスタ)