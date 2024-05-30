【値下げ】MCM ヴィンテージ ロゴグラム ボストンバッグ

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1993～1995年頃に購入しました。20年前に購入したレトロバックです。数回使用しクローゼットにしまっていました。整理をしていて出てきました。大事に使用しましたのでわりと綺麗だと思います。W31cmH17cmD18cm(約）（素人の計測ですので誤差がある場合もあります）内側ファスナーポケット1、ポケット1ショルダーストラップはありません。ハンドルに使用感あります。金具：小キズ、使用感あります。自宅保管、簡易包装の発送になります。写真をよくご覧になり、中古にご理解いただける方。神経質な方はご遠慮下さい。到着後のクレームや返品は受付ません。土日、祭日の発送はできません。宜しくお願い致します。