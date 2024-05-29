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コーチ ミニ サリー サッチェル ミニショルダーバッグ
商品番号 L57975291240
商品名

コーチ ミニ サリー サッチェル ミニショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHミニサリーサッチェル型番：33591カラー：カモフラージュ柄サイズ：約W20cm×H20cmD15cmハンドル：約26cm　ストラップ：最長約140cm◆箱あり◆保存袋あり正規店で購入し数回使用しましたスレは写真9.10枚目にありますその他はかなり良い状態です※写真の通りのカラーと状態になります#COACH#ミニショルダーバッグ#迷彩柄#ミニサリーサッチェル
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