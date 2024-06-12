フェイラー　ハイジ　グレー　巾着ショルダーバッグ

☆中古品です。ご注意下さい☆ハイジグレーの巾着ショルダーバッグ2.3回の使用で、特に難は見当たりません。値下げ不可フェイラーにお詳しい方が購入してください。コンパクトに折りたたみ、ビニール封筒にてネコポスで配送します。*・゜゜・*:.。..。.:*・'・*:.。..。.:*・゜゜・*☆プロフィールは必ずお読み下さい。ご購入の際には全ての項目に同意されたものとみなします。☆発送までに最大1週間かかります。急ぎの発送には対応できませんので予めご了承ください。☆『ご購入後』の梱包や発送方法に関するリクエストには一切お答えできません。☆あくまで素人検品・自宅保管品になります。完璧な状態をお求めの方はご遠慮下さい。



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