FUR FUR マテリアルミックスドレス　ブラック美品

マテリアルミックスドレスのblackです。２、３回着用したものを他サイトでお譲り頂きましたが、似合わなかったので出品します。当方は試着のみです。ワンピースと、インナーのペチコートの２点セットです。ワンピース総丈127cm、袖丈25cmインナー着丈 79.5cm定価：28,600円発送の際は軽く圧縮をかけて発送するかもしれないのでご了承頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···ストライプ袖丈···半袖季節感···春、夏



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