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【新品・未使用】MD MICKEY MULTISTRIPE KNITVEST
商品番号 R75911071623
商品名

【新品・未使用】MD MICKEY MULTISTRIPE KNITVEST
ブランド名 マウジー
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MDMICKEYMULTISTRIPEKNITVESTパークへ行くために購入しましたが、行けなくなってしまったため出品いたします。〜商品説明〜ミッキーマウスのワンポイント刺繍とカラフルなボーダーがとても素敵な一枚です。コンパクトなサイズ感で着心地がさらっとした着膨れしないニットベスト。春夏はもちろんですが下に薄手の長袖Tシャツなど合わせたりスタイリング次第で長い時期着用していただけます。カラー:ブラックサイズ:フリー#moussy#マウジー#ディズニー#ミッキー#タンクトップ#ニット#サマーニット
http://narcologia.ru/goods/perpetual111146.html
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