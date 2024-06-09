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【ScoLarスカラー】トップス　レース　シースル　刺繍袖
商品番号 T13841722384
商品名

【ScoLarスカラー】トップス　レース　シースル　刺繍袖
ブランド名 スカラー
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ScoLarスカラーブラックトップス【特徴】腕のシースル刺繍のデザイン【サイズ】Mサイズ肩幅　約53cm身幅　約50cm着丈前　約54cm着丈後　約66cm袖長さ　約44cm【状態】目立った傷や汚れはなく、まだまだ着用できる商品だと思います。写真にてご確認頂けますと幸いでございます。あくまでも中古品ですので、経年による劣化や色褪せ、目立たない小さな傷、汚れ、毛玉、ほつれなどがある場合がございます。ご写真をご確認して頂き、ご理解ご了承の上でご購入いただけますよう、宜しくお願い致します。保存上、梱包時等、お品にシワ等がつく場合があり、またコンパクトにたたんで発送予定ですのでご理解お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/kindness951505.html
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