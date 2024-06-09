- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- SLOBE IENA オーバーサイズTEE
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
AMERICANVINTAGE【2023SS】SLOBEIENA春に大人気だった、《AMERICANVINTAGE》の夏バージョン。風合いのあるシアーTシャツ。身体が泳ぐシルエットなので着心地抜群！とても優しい柔らかい肌馴染みの良い素材感もポイント◎シアータンクトップ品番(23070913004510)とのレイヤードがオススメの1枚。【AMERICANVINTAGE/アメリカンヴィンテージ】デザイナーMickaelAzoulayが2005年に立ち上げた南フランス発のファッションブランド。Tシャツなどのカットソーが得意でシンプルながら女性らしく洗練されたシルエットにカラーリング、柔らかな着心地が特徴的。世界中で展開し、認められている人気のブランドです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：やや薄手メーカー品番：H22SONO2FGホワイト（010）：WHITEサイズ着丈 肩幅身幅 袖丈フリー62 50.553 15詳細サイズフリーカテゴリトップスTシャツ／カットソー素材本体:綿100%生産国ポルトガル取扱い本体:洗濯機洗い（弱）、切りっぱなし製品商品番号23070913004310カラー···ホワイト柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/manufacture226341.html
http://narcologia.ru/goods/moped480168.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit536886.html
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
SLOBE IENA（スローブイエナ）の「強撚オーバーサイズT（Tシャツ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
SLOBE IENA（スローブイエナ）の「パネルボーダーオーバーTEE【手洗い ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
http://narcologia.ru/goods/manufacture226341.html
http://narcologia.ru/goods/moped480168.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit536886.html
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
AMERICAN VINTAGE】オーバーサイズTシャツ（Tシャツ／カットソー ...
SLOBE IENA（スローブイエナ）の「強撚オーバーサイズT（Tシャツ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
SLOBE IENA（スローブイエナ）の「パネルボーダーオーバーTEE【手洗い ...
強撚オーバーサイズT（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...