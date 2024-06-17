SHIPS: STYLISH STANDARD ミニ ロゴ 刺繍 TシャツM

スタイリッシュな刺繍ロゴがポイントのSHIPSロゴTシャツがアップデートして登場！一枚で様になるビッグシルエットのTシャツ。胸元に”SHIPSSTYLISHSTANDARD”のロゴを程よいバランスで配置し、刺繍ロゴも小さめのサイズにすることで主張しすぎずセンスの良いアクセントになっております。しっかりとした生地感で非常にコストパフォーマンスの高いアイテムになっております。 ☆即購入OKです！☆匿名配送ゆうゆうメルカリ便若しくは、らくらくメルカリ便ネコポスでの発送になります。☆



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