インディヴィ INDIVI モダンフラワーブラウス05 5号 XS 小さいサイズ

ご覧いただきありがとうございます他にも出品しておりますので是非ご覧ください【商品名】INDIVIマシンウォッシュ モダンフラワーブラウス【記載サイズ】05【実寸サイズ】着丈約55cm、袖丈約49cm【色】白地に花柄【状態】2回着用、usedのため多少の着用感はありますが、特筆すべきダメージはありません※コメントなしで、即購入していただいてかまいません※申し訳ありませんが、お値引きはお断りさせていただいております。まとめて購入していただいた場合のみとさせていただきます※商品の状態はチェックはしていますが、見落としがある場合があります。細かいことを気にされる方、神経質な方は購入をお控えください



INDIVI インディヴィ ブラウス カットソー 長袖 新品 小さいサイズ 5号



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