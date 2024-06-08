トップス 花柄 パフスリーブ マーガレット 韓国 韓国ファッション

ご覧いただきありがとうございます。パフスリーブシルエットで可愛いです。マーガレットの花柄半袖トップス可愛くなり過ぎずシックに。【カラー】ブラック【サイズ】※平置き採寸フリーサイズ(日本規格でM〜Lサイズ程度)着丈:約58cm身幅:約48cm肩幅:約35.5cm袖丈:約34cm●お手持ちのトップスなどと比べて頂くとよりサイズ感がお分かりになるかと思います!!【商品について】※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。※モデル写真と現物のデザインや色味が多少異なる場合がございますので現物写真は必ずご確認下さい。※ノーブランドのインポート製品となります。慎重に検品をしておりますが、日本製品に比べて縫製が荒い、糸の始末悪い、タグがない等の場合がございます。※参考までに日本規格でのサイズ目安を記載しておりますが、サイズ感については採寸サイズを必ずご確認下さい。※自宅保管となりますのでご理解いただける方のみご購入をお願い致します。※気になることがあればコメントいただき、ご納得頂いてからご購入お願い致します！#韓国#韓国ファッション#オルチャン#カジュアル#ユニクロ#GU#ZARA#H＆M#レディース#半袖#フラワー#黒#花柄#小花柄#パフスリーブ#トップス#シック#かわいい



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