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トリココムデギャルソン 炭黒むら染お花刺繍付きブラウス
商品番号 S71548433884
商品名

トリココムデギャルソン 炭黒むら染お花刺繍付きブラウス
ブランド名 トリココムデギャルソン
特別価格 税込 1,943 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます＾＾トリココムデギャルソン炭黒むら染お花刺繍付きブラウスハゲたように見えますが、元々このお色ですし、デザインの一種です。グレー＆炭黒＆黒ベースなお色です(・̑◡・̑)中にＴシャツなどを入れてもらうタイプですので長ーく着用して頂けますよ。フリふりと素敵な一着です＾＾畳ジワあり自宅保管品ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さいませ。平日発送仕事の都合でコメント遅くなる場合がございます。ご了承お願い致します♪
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