定価20,900円【美品】トプカピリプルネオレザー2wayA4トートバッグ

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トプカピTOPKAPIリプルネオレザー2wayA4トートバッグ（チャコールグレー）汚れ、傷、角スレなく持ち手もきれいです。状態の良いバッグです。あくまでもusedになりますので画像をご覧いただきご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。新品同様をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。カラー チャコールグレー付属品 ショルダーベルト 中敷 インナーバッグ以下Webサイトよりシリーズ累計販売数10万個突破！≪BreathTOPKAPIの代名詞とも言える大人気シリーズ≫≪颯爽と合わせたい、端正なバッグ≫【デザイン】トレンドの縦長シルエットに、メンズライクな太めのショルダーを付けたハンサムなトート。ラフすぎず上品な印象に着地させるのは、RIPPLEならではのスマートな素材感と、ワンポイントに効かせたメタルのクリスプのアクセント。落ち着いたカラー展開、サイズ感でコーディネートに取りやすく、程よいアクセントになってくれるバッグ。【容量】A4の書類やタブレット端末などがストレスなく収まり、使い勝手のいいサイジングも魅力。【機能性】スナップで着脱可能なファスナーポーチ付きで、貴重品の持ち歩きも安心です。【素材感】リプル…PVCにさざ波のような型押しを施した、クールな表情が人気のシリーズ。傷や汚れが目立ちにくく軽量で、デイリーユースに最適。表面は水に強い素材の為、ビーチ、リゾート、トラベルシーンにもおすすめ。適度な厚みがあり自立するバッグ。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ、仕様等に変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。内側ポケット：1A4収納：〇肩掛け：○PC対応：16インチまで口開けタイプ：スナップ付属ポーチ：有カラー···グレー柄・デザイン···無地素材···フェイクレザーバッグサイズ···A4サイズ収納可