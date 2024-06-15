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エルベシャプリエ　725C　マスティック×モカ
商品番号 T19085042129
商品名

エルベシャプリエ　725C　マスティック×モカ
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルベシャプリエHerveChapelier725C(コーデュラ舟型トートL)カラーカラー:マスティック×モカSize　幅49×高さ29×底24cm✕24cm内ポケットなし素材　コーデュラナイロン、コットンしっかりとした生地でやや光沢がありとても品があります。軽くて大きいので１泊程度の旅行や習い事、マザーズバッグとしてもお使いいただけると思います。とても気に入ってよく使っていたのですが最近は使わなくなり自宅で保管していました。８年程前に公式ショップにて購入小さな汚れがあります。中古品ということをご理解ください。折りたたんでの発送となります。家にはペット（犬と猫）がいます。気になる方はご遠慮ください。
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おススメカラー☆マスティック☆

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