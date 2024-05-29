ミーニャキラキラ　ジャケット　アウター

⚠️ご購入前にコメントお願い致します⚠️他のサイトで売り切れてしまっていたり、発送にお日にち頂いたりする可能性がございますMINHAKILAKILAミーニャキラキラ衿ギャザージャケットサイズM総丈47裄丈62バスト108綿88％ポリエステル11％ポリウレタン1％カーキ※お写真8枚目のブラックもございますのでご希望の際はコメントお願い致します新品お値下げ不可



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