【新品、未使用】ケイトスペードニューヨーク　ショルダーバック　マルゴー

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商品詳細
katespade NEWYORKケイトスペードニューヨーク ショルダーバックマルゴー◆状態【新品、未使用】綺麗な状態です。◆サイズ縦 約18.5cm横 約26cm素人採寸です。◆仕様外側：マグネットボタンポケット×1内側：オープンポケット×2◆付属品ショルダー紐保存袋◆カラーブラック×ベージュ◆購入元ブランドオークション◆注意写真の写り方により、色合いが異なる場合がございます。ご了承下さい。あくまで中古品であることをご了承下さいませ。保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。商品のデザインや色、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。宜しくお願い致します。
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