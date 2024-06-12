LeSportsac おしゃれキャットマリーちゃん ショルダーバッグ 2点

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レスポートサックポーチ2点ショルダーバッグ新品未使用タグ付きCLASSICHOBOアリストキャットメイン開閉部：ファスナー 外部様式：ファスナー付ポケット×2内部様式：ファスナー付ポケット×1サイズ:幅約30cm高さ約20cmマチ12cm自宅保管品であることをご理解いただける方にお願い致します。光の反射で実物は画像と異なる場合がございます。生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。ご了承の上ご購入ください。完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。丁寧に梱包して送らせていただきます。