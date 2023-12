ELLEGARDEN 復活ライブグッズ 5点セット

「THEBOYSAREBACKINTOWNTOUR2018」2018.8.15ZOZOマリンスタジアムのライブで購入したグッズです。タンスで眠っていたので、断捨離のため手放します。日に当たっていないので綺麗な状態かと思いますが、素人補完ですので、気になる方はお控えください。お値下げなど希望ありましたら、気軽にコメントください。・ワンオクコラボT(黒)サイズL・キャップ(黒)ワンサイズ・西日本豪雨災害チャリティステッカーシート・キーホルダー(黄)・缶バッジセットエルレ 細美武士 ワンオク Taka ONEOKROCKエルレガーデン ワンオクロック



