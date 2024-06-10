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【THE DAY ON THE BEACH】CUT OFF T-SH：Tシャツ
商品番号 M79257426751
商品名

【THE DAY ON THE BEACH】CUT OFF T-SH：Tシャツ
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOURNALSTANDARDrelumeリラックスムード高まるゆったりとしたTシャツ。カジュアルながら、絶妙なサイジングで大人レディに着こなせます。●お色：ホワイト●サイズ：フリー（写真をご覧ください）●素材：コットン100%●取扱い本体:洗濯機洗い可能⭐︎先月購入し2度程数時間着用しました。シミなども無く美品です。
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