【THE DAY ON THE BEACH】CUT OFF T-SH：Tシャツ

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JOURNALSTANDARDrelumeリラックスムード高まるゆったりとしたTシャツ。カジュアルながら、絶妙なサイジングで大人レディに着こなせます。●お色：ホワイト●サイズ：フリー（写真をご覧ください）●素材：コットン100%●取扱い本体:洗濯機洗い可能⭐︎先月購入し2度程数時間着用しました。シミなども無く美品です。