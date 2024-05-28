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セントジェームス　ピリアックT4 ネイビー
商品番号 J64881750072
商品名

セントジェームス　ピリアックT4 ネイビー
ブランド名 セントジェームス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色ネイビーサイズ　T4ユニセックス(レディースでL位)定価¥8,800値段交渉なし今年６月にブランド公式サイトで購入したばかりです。サイズ選びを失敗してしまった為出品します。洗濯縮みを考慮しての購入でしたが、私には大きくてのっぺりした印象になってしまいました。すでにピリアックのサイズ感を知っている方、T3はちょっと小さかった方、セントジェームスが欲しいけど新品は手が出ないという方、いかがでしょうか。始めの１ヶ月程はわりと着用と洗濯を繰り返したのでうっすら毛羽立ちはありますが、まだまだ充分着て頂けます。小さく畳んで梱包しますので、折りじわご了承下さい。中古品にご理解ある方のみご購入お願いします。セントジェームスSaintJamesピリアックPiriac
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