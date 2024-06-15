h.naoto GRAMMの長袖ブラウス

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オールシーズンOKな可愛らしいブラウスです。レースやボタンがふんだんに使われておりアンティークな雰囲気です。同系色の刺繍や透け感の異なるプリント布地が正面に使われており、凝っています。透けているのは部分的なので、露出感もありませんが、多少涼しく着ていただけるかと思います。お色は、全体的に白めのキナリとなります。テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄、レース、フリル素材···シアー/シースルー、レーヨン