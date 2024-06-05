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ロング丈コットンシャツ
商品番号 V45571997305
商品名

ロング丈コットンシャツ
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 1,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン···カジュアル色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)購入時期…2年前使用回数…2〜3回商品状態…たたみジワあり【商品情報】サイズ:M色:白素材:コットン【その他】アームホール細身です。着丈102
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