ロング丈コットンシャツ

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商品詳細
テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン···カジュアル色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)購入時期…2年前使用回数…2〜3回商品状態…たたみジワあり【商品情報】サイズ:M色:白素材:コットン【その他】アームホール細身です。着丈102
http://narcologia.ru/goods/stair999300.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose586040.html
http://narcologia.ru/goods/injure394167.html
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