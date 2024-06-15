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新品未使用　非売品　ヤクルト　ポロシャツ　60周年
商品番号 M13677007348
商品名

新品未使用　非売品　ヤクルト　ポロシャツ　60周年
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖ヤクルトの60周年記念のポロシャツです。知人からいただきましたが、使用しないため、出品します。新品未使用、非売品となります。一軒家、禁煙(喫煙者なし)、ペットいません。自宅保管なので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。購入の前に、自己紹介文も必ずお読みください。#ヤクルト#Yakult#レディース#ポロシャツ#半袖#60周年
http://narcologia.ru/goods/mobilehome170943.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful354351.html
http://narcologia.ru/goods/stair417500.html
新品未使用 非売品 ヤクルト ポロシャツ 60周年|mercariメルカリ官方 ...
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