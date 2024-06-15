RNA-N パウダースノー ハーフスリーブシャツ●M●ブラック

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商品詳細
NZ399●RNA-Nパウダースノーハーフスリーブシャツ●M●ブラックアールエヌエーエヌB2747リネン半袖シャツ若干の着用感はありますが、キレイな状態です。古着にご理解のある方であれば着用して頂けると思いますが、神経質な方は入札をお控えください。・・・サイズ・・・表記サイズ： M着丈 78cm、襟の中央から袖口まで 53cm、身幅 76cm素人寸法なので多少の誤差はご理解下さい。*極力実物の色に近く撮影しておりますが、どうしても実物と色味に差異がある場合がございます。ご了承ください。*USED品のダメージ・汚れ等に関しましては厳しく検品しておりますが、稀に見落としがある場合がございます。
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