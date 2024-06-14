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maison special 2way スリーブシャツ
商品番号 E22222985034
商品名

maison special 2way スリーブシャツ
ブランド名 メゾンスペシャル
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンスペシャル　2wayスリーブシャツ定価¥16,500ノースリーブのように着たり、ボタンでスリットの幅を調整したりとアレンジを楽しめる袖が遊び心をプラスする2WAYシャツ。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットでこなれ感たっぷりに仕上げたアイテム。下側が浮いている胸ポケットや前後差をつけた着丈もポイントに。2度ほど着用しました。目立った汚れはありません。身幅　59cm総丈　84.5cmmartineroseessayshareefLADMUSICIANSISEETHOSENSsunseavoaaovedwinahorlcrepusculneonsignfacetasmmybeautifullandletissaymiyakeyohjiyamamotoHAREUNITEDTOKYOpaulsmithryotakashimaKENZOcomoliジルサンダーfearofgodsupremestussyxlargebapeabathingapeNikeadidasconverseawakeoff-whiteredymadeSTAMPTblackeyepatchRICKOWENSMartineRoseAMBUSHHERONPRESTONNeedlesA-COLD-WALLunusedurudoubletNEONSIGNSasquatchfabrix.ttt_mswdriesvannotensacaisupremevetementsrafsimonsDRESSEDUNDRESSEDallegelittlebiglanvinisseymiyakecommedesgarconsj.w.andersonethosenssub-agefacetasmshareefJOHNLAWRENCESULLIVANMaisonMartinMargielagosharubchinskiyXUjiedassawmidorikawa
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メゾンスペシャル　2WAYスリーブビッグシャツ

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2WAYストレッチプライムオーバーオープンカラーショートスリーブシャツ

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2WAYストレッチプライムオーバーオープンカラーショートスリーブシャツ

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