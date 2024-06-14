maison special 2way スリーブシャツ

メゾンスペシャル 2wayスリーブシャツ定価¥16,500ノースリーブのように着たり、ボタンでスリットの幅を調整したりとアレンジを楽しめる袖が遊び心をプラスする2WAYシャツ。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットでこなれ感たっぷりに仕上げたアイテム。下側が浮いている胸ポケットや前後差をつけた着丈もポイントに。2度ほど着用しました。目立った汚れはありません。身幅 59cm総丈 84.5cmmartineroseessayshareefLADMUSICIANSISEETHOSENSsunseavoaaovedwinahorlcrepusculneonsignfacetasmmybeautifullandletissaymiyakeyohjiyamamotoHAREUNITEDTOKYOpaulsmithryotakashimaKENZOcomoliジルサンダーfearofgodsupremestussyxlargebapeabathingapeNikeadidasconverseawakeoff-whiteredymadeSTAMPTblackeyepatchRICKOWENSMartineRoseAMBUSHHERONPRESTONNeedlesA-COLD-WALLunusedurudoubletNEONSIGNSasquatchfabrix.ttt_mswdriesvannotensacaisupremevetementsrafsimonsDRESSEDUNDRESSEDallegelittlebiglanvinisseymiyakecommedesgarconsj.w.andersonethosenssub-agefacetasmshareefJOHNLAWRENCESULLIVANMaisonMartinMargielagosharubchinskiyXUjiedassawmidorikawa



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