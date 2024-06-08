美品 アメリカーナ 定番 ルック オーバーサイズ Tシャツ

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。※コメント無しでの即購入OKです。・AMERICANA・素材:コットン100%・カラー:グレー・サイズ表記なしフリーサイズ/ワンサイズ平置き採寸肩幅約51.5cm身幅約57cm着丈約66cm袖丈約22.5cm※多少の誤差はご了承ください。※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は出来ませんので、ご了承ください。 ◆状態◆コンディション良好・美品で、特に気になるダメージ等なくこれからまだまだ着用頂けます。・発送は、送料込/匿名配送/追跡/補償の付いたメルカリ便での発送をしております。・その他、ブランドTシャツやジャケットスウェット90s古着等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。アメリカーナロゴビンテージルックビッグサイズTシャツアメカジカットソービッグシルエットカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
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