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②BE【Cohan コハン】シームレスブラキャミ / プッシュアップ/雑誌掲載
商品番号 L77268317207
商品名

②BE【Cohan コハン】シームレスブラキャミ / プッシュアップ/雑誌掲載
ブランド名 コハン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年とても気に入ってまとめ買いしました。未使用品をクローゼット整理のため出品します。ブランド:Cohan定価:8,800円サイズ:Sカラー:オークル(7枚目の写真が実際の色に近いです。ピンクベージュっぽい肌馴染みの良いカラーだと思います。)サイズ：S着丈54身幅31購入時期:2022年夏〜秋状態:タグ付き新品未使用※同商品のブラックも出品しています。複数購入ご希望の場合はコメントにてお知らせください。柄・デザイン···無地カラー···ベージュカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/troupe744911.html
http://narcologia.ru/goods/peroration390615.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper653809.html
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