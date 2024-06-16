ルパン三世 峰不二子 USJ Tシャツ

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商品詳細
即購入〇値段交渉×パーク内で購入。1度(3時間程度)着用。洗濯済み。保管時のたたみシワあり。目立つ汚れはありませんが、神経質な方の購入はご遠慮ください。USJユニバーサルスタジオジャパンLUPINthe3rdルパン三世峰不二子＊購入前にプロフィール確認お願いいたします。
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